Die besten 38 Gruppen der Jugendfeuerwehren Oberfrankens trafen sich in Oberhaid im Landkreis Bamberg, um die beste Gruppe des Jahres 2022 herauszufinden. Die Gemeinschaftsgruppe Burggrub/Stockheim konnte einen hervorragenden neunten Platz erreichen. Die Feuerwehr Wasserknoden aus dem Landkreis Bayreuth sicherte sich den ersten Platz.

Kurz nach 9.15 Uhr machten sich die Gruppen, vom Feuerwehrgerätehaus aus, auf den Weg quer durch Oberhaid. Auf dem Rundkurs mit insgesamt zehn Stationen mussten sie ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Über 40 Wertungsrichter aus ganz Oberfranken waren gekommen, um die Jugendlichen dabei zu beobachten und zu bewerten. Schnelligkeit aber auch Genauigkeit standen bei den Übungen im Mittelpunkt. Schnell zeigte sich an den Stationen, wer die Nervosität am besten im Griff hatte und das Gelernte abrufen konnte.

Die Jugendlichen mussten unter anderem einen C-Schlauch in einem eng begrenzten Feld ausrollen, einen Mastwurf an einem Saugkorb anlegen oder die verschiedensten Gerätschaften den richtigen Themenfeldern zu zuordnen. An einer Station mussten sie vier Saugschläuche und einen Saugkorb kuppeln, eine Halte- und eine Ventilleine anlegen. Dafür hatten die vier Jugendlichen maximal 80 Sekunden Zeit. Bei Zeitüberschreitungen gab es Fehlerpunkte.

Beim Brustbund, ein Knoten zur Rettung von Personen, oder dem Knotengestell zeigte sich, wer in den letzten Wochen fleißig geübt und trainiert hatte.

Aus dem Landkreis Kronach nahmen neben der Jugendgruppe Burggrub/Stockheim auch die Feuerwehr-Jugendgruppen Teuschnitz/Wickendorf (Platz 18), Pressig (Platz 28) und Rothenkirchen (Platz 37) teil. msc