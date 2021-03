Zwei Monate lang stellte die Bundeswehr , das 5. Logistikbatallion 472 aus Kümmersbruck, drei Soldaten im Rahmen der Aktion "Helfende Hände" für die Antigen-Schnelltests an Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern für das BRK-Seniorenheim in Ludwigsstadt ab.

Die Oberstabsgefreiten Matthias Kempka und Stephan Mühling sowie der Gefreite Nils Fock führten die regelmäßigen Corona-Testungen durch, die durch Ministerialbeschluss und hausinternes Schutzkonzept gefordert wurden. Für das BRK-Seniorenheim war dies eine große Entlastung. Die Tests sind doch mit einem erheblichen Personaleinsatz verbunden, Zeit, die von der Versorgung der Bewohner abgeht, wenn Mitarbeiter des Hauses diese Aufgabe selbst durchführen müssen. Die Soldaten zeigten viel Engagement und Einfühlungsvermögen, waren auch bereit, an den kalten Tagen die Schneeschaufel in die Hand zu nehmen, und erfreuten sich so schnell großer Beliebtheit bei Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses . Auch den Armeeangehörigen selbst hat wohl der soziale Einsatz als interessante Abwechslung zum Bundeswehralltag zugesagt.

Dementsprechend fiel die Verabschiedung der Soldaten aus, die jetzt einen anderen Einsatz im Ausland vor sich haben. Zur Überraschung der Heimbewohner und Mitarbeiter brachten die Soldaten zum Abschied selbst gebackenen Kuchen, Sekt und eine gebastelte Collage mit, und brachten damit ihre Verbundenheit zur BRK-Einrichtung zum Ausdruck. Heimleiter Peter Schulz und Pflegedienstleitung Elke Bauer versprachen, die drei helfenden Hände zum nächsten Sommerfest einzuladen. red