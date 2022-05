Die Sicherheit für Schulkinder hat in Beikheim oberste Priorität. Um ihren Schulbus zu erreichen, mussten diese bislang die Straße überqueren. Dieses Risiko will der Gemeinderat nicht weiter eingehen. Er ging bei einem Ortstermin auf die Suche nach geeigneten Lösungen.

Angedacht war ursprünglich ein Zebrastreifen, der aber aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht in Frage kam. Ebenfalls zerschlagen hat sich der Wunsch, Schulweghelfer einzusetzen. Nun sei man bei einer Lösung angekommen, die zwar eine Wegschließung erfordere, aber dafür Platz für eine Fußgängerampel unmittelbar am Dorfplatz schaffe. Der Dorfplatz sei dann allerdings nur noch von einer Seite aus befahrbar, erklärte Bürgermeister Knut Morgenroth ( SPD ). Den erforderlichen Antrag wolle man schnellstmöglichst ans Kronacher Landratsamt weiterleiten.

Bei der Gemeinderatssitzung stand auch der Umbau der ehemaligen Schule zum Bürgerhaus auf der Tagesordnung. Vergeben wurde das Gewerk Wärmedämm-Verbundsysteme. Hier musste der Gemeinderat eine weitere Kröte schlucken, denn die beiden Vergaben wurden doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Insgesamt steht unter dem Strich nun die Summe von 100.400 Euro. Das Architekturbüro Lauer + Lebok begründet die Überschreitung so: „Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situationen ist eine Verbesserung der Auftragsangebotslage in den nächsten Monaten nicht erkennbar.“ Der Vergabevorschlag bekam insgesamt zwei Gegenstimmen.

Auftrag vergeben

Bekanntgaben des Bürgermeisters: Der Eingang zur Leichenhalle in Schneckenlohe soll mit einem Kunststofftor verschlossen werden. Der Auftrag ging an die Firma Seidel in der Höhe von 11.260 Euro. Die Akustikdecken im Bürgerhaus sind eingebaut und im Feuerwehrhaus wurde die Absauganlage installiert.

Am Samstag, 23. Juli, will man das Beikheimer Feuerwehrhaus einweihen. Allerdings fehlt bis dato noch der Blitzschutz. Welche Outdoor-Sportgeräte der Bolzplatz bekommen soll, will man bei einer Besichtigung im Kurpark Staffelstein klären. Waldumbaumaßnahmen werden insgesamt mit einer Summe von rund 5150 Euro gefördert. ml