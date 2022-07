Ehrungen von verdienten Jugendwarten standen neben dem Jahresrückblick im Mittelpunkt der Verbandsversammlung der Jugendfeuerwehren im Landkreis Kronach . So bildet Matthias Kaim von der Feuerwehr Reitsch bereits seit 25 Jahren den Nachwuchs der Feuerwehr aus.

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte die Kreisjugendwartin Carolin Wicklein mit Sorge auf die Personalentwicklung der letzten Jahre. Waren es 2018 noch 480 Jugendliche in den Feuerwehren, so sind es aktuell nur noch 365 Jugendliche in 64 Jugendfeuerwehren . Ein Rückgang in drei Jahren von über 100 Jugendlichen stelle durchaus ein Alarmsignal dar. 47 Jugendliche wechselten in die aktive Mannschaft ihrer Feuerwehren.

Ein Hoffnungsschimmer ist hier die Entwicklung in den Kinderfeuerwehren. Hier hat die Zahl der jungen Floriansjünger stetig zugenommen und aktuell sind über 380 Kinder in der Nachwuchsorganisation aktiv. Allein 33 konnten bereits in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden. Ziel muss es für alle sein, so Carolin Wicklein, ein besonderes Augenmerk auf die Jugendwerbung und Nachwuchsarbeit zu legen. Sie seien die Garanten für unsere Sicherheit in der Zukunft.

Coronabedingt konnte Wicklein nur auf ganz wenige Veranstaltungen zurückblicken, denn kaum etwas sei möglich gewesen. Nur einige Abnahmen von Wissenstests, der Jugendflamme bzw. der Bayerischen Jugendleistungsprüfung konnten durchgeführt werden.

Carolin Wicklein konnte schließlich den Jugendwart der Feuerwehr Steinbach am Wald, Steffen Kauschke, für zehn Jahre als Jugendwart ehren. Für 15 Jahre erhielt Matthias Eidloth, Jugendfeuerwehr Hesselbach, eine Ehrung und Matthias Kaim von der Feuerwehr Reitsch für ein Vierteljahrhundert Jugendarbeit . Marcus Götz führt bereits seit zwölf Jahren die finanziellen Geschicke der Jugendfeuerwehr im Landkreis.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Christian Kahl von der Jugendfeuerwehr Teuschnitz als stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart und Moritz Kostka, Jugendfeuerwehr Kaltenbrunn, zum Inspektionsjugendwart im südlichen Landkreis gewählt. Marcus Götz, Jugendfeuerwehr Neundorf, wurde im Amt des Kassiers bestätigt.

In den Grußworten dankten stellvertretender Landrat Gerhard Wunder wie auch der stellvertretende Bürgermeister Klaus Dressel für das unermüdliche Engagement in der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Nur gute Vorbilder seien in der Lage, Nachwuchs zu gewinnen und für die Arbeit in den Wehren zu begeistern.

Mit einem Blick auf die anstehenden Veranstaltungen, zum Beispiel den Kreisleistungsmarsch der Feuerwehren am 23. Juli in Rothenkirchen oder die Abnahme der Deutschen Leistungsspange am 24. September, schloss Kreisjugendwartin Wicklein die diesjährige Vollversammlung. red