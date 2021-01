Dass in den Sommermonaten die Ködeltalsperre Mauthaus ein beliebter Anziehungspunkt ist, ist längst weithin bekannt. Aber auch bei winterlichen Verhältnissen, wie sie derzeit dort vorherrschen, steht einem Besuch - und damit vor allem Wanderern oder Ausdauerläufer - nichts im Wege. Es ist nicht nur der Weg vom Parkplatz am Ködelberg zum Hauptdamm geräumt, sondern auch der gesamte Rundkurs um den Trinkwasserspeicher. So lädt eines der touristischen Aushängeschilder des Frankenwaldes während des gesamten Jahres ein, sich in ruhiger und beschaulicher Natur zwischen Wald und Wasser zu bewegen. hf