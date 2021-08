30 Jahre war sie Leiterin des Kindergartens in Wickendorf , davon zehn Jahre unter der Trägerschaft des Kindergartenvereins Wickie. Jetzt wurde Rosi Ströhlein in einer sehr schönen und emotionalen Feierstunde von den Kindern, ihren Kolleginnen und den Eltern in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Die Wickie-Kinder bedankten sich mit einem Apfelbaum und selbst gebastelten Holzherzen, auf denen sie einen Wunsch für Rosi Ströhlein verewigt hatten, für die stets offenen Ohren, die tröstenden Arme und die lustigen Lieder, die sie gern auf ihrer Gitarre begleitete.

Das Team bedankte sich in Form eines Gedichts bei seiner langjährigen Chefin und brachte zum Ausdruck, dass man ihr den wohlverdienten Ruhestand auf jeden Fall gönne, aber sie sicherlich in der Wickie-Familie vermissen werde. Zum Abschied überreichte ihr das Kindergartenteam einen Kinderstuhl aus der Einrichtung mit dem eingravierten Satz „Denkst du an die guten alten Zeiten, setz dich hin und lass dich von Erinnerungen leiten“ auf der Sitzfläche.

Der Elternbeirat bedankte sich mit emotionalen Worten und mit Rosen für die Arbeit, die Rosi Ströhlein mit den Jungen und Mädchen geleistet hat.

In seiner Laudatio würdigte Vorsitzender Michael Hebentanz, „dass es ohne Rosi den Kindergarten wohl gar nicht mehr geben würde“.

Natürlich bedankte sich Ströhlein auch bei ihrem Team und bei der Vereinsführung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zum Abschluss überreichte die scheidende Chefin eine selbst gestaltete Trommel. Sie solle ihren Nachfolgerinnen Anna See und Diana Vetter und dem Träger den Takt für eine gute weitere Entwicklung vorgeben. red