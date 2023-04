Die CSU in Marktrodach hat mit Sylvia Schmidt eine neue Zweite Vorsitzende , der langjährige Kassenprüfer Walter Deinlein hat die Kasse übernommen. Ansonsten brachten die turnusgemäßen Neuwahlen keine Veränderungen. Vorsitzender bleibt Jörg Müller , die Aufgabe des Schriftführers wird auch künftig bei Gerhard Thimann liegen und Günther Mader bleibt Digitalbeauftragter.

Die Kasse wird künftig von Vera Thimann und Thorsten Erhardt geprüft. Zu Delegierten für die Kreisversammlung wählte man Jörg Müller , Sylvia Schmidt und Walter Deinlein. Ersatzdelegierte sind: Günther Mader, Gerhard Thimann und Jürgen Kleilein.

Mit einer kompletten Liste ins Rennen gehen

Vorsitzender Jörg Müller meinte, dass die Kommunalwahlen in drei Jahren bereits die Schatten vorauswerfen.Für das Ziel, wieder zwei oder drei Gemeinderäte zu stellen, müsse man unbedingt mit einer kompletten Liste ins Rennen gehen. Bei der letzten Wahl vor drei Jahren sei man nur mit einer halben Liste angetreten, dies habe sich als Fehler herausgestellt. Er verwies darauf, dass man die Mitgliederzahl trotz zweier Sterbefälle konstant halten konnte.

Von einer positiven Stimmung und motivierten Mitgliedern in den einzelnen Ortsverbänden berichtete CSU-Kreisvorsitzender Bernd Liebhardt. Er bezeichnete es als Vorteil, außerhalb der regulären Wahlen bereits in die Fußstapfen von Jürgen Baumgärtner getreten zu sein. Die CSU sei eine Mitmachpartei, in der auch die Frauen ihren Platz finden. Erstmals habe man in der Geschichte der Frankenwald-CSU mit Marie-Therese Wunder eine weibliche Kreisgeschäftsführerin.

Neben MdL Jürgen Baumgärtner tritt Stefanie Kaiser als Zweitstimmenkandidatin für den Landtag an. Marie-Therese Wunder steht hinter dem Direktkandidaten für den Bezirkstag Christian Meißner auf Platz 6 des oberfränkischen Bezirkstags. Baumgärtner verwies auf die Möglichkeit einer Schnuppermitgliedschaft für die Dauer eines Jahres.

Ehrungen der Mitglieder

Zusammen mit dem Ortsvorsitzenden Jörg Müller führte Liebhardt die Ehrungen langjähriger Mitglieder durch. Neben Richard Stöhr für 40-jährige Mitgliedschaft, wurden Günther Urban, Emil Blüchel, Manfred Grundei und Günther Mader für 45 Jahre treue zur CSU ausgezeichnet. Alle vier sind im Gründungsjahr beigetreten.

Auf 30 Jahre Mitgliedschaft können Sebastian Meier und Michael Volk zurückblicken. Ortsvorsitzender Jörg Müller ist seit 15 Jahren Mitglied. Am längsten gehört Eduard Schirner der CSU an. Er war viele Jahre bis zur Fusion bei der CSU Zeyern und konnte auf stolze 55 Jahre zurückblicken. mw