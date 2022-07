Die Feuerwehr Knellendorf hatte gleich dreifachen Grund zum Feiern . Zum einen stand die Segnung und Bestimmungsübergabe eines neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) an, zum anderen freuten sich alle über das generalsanierte Bürger- und Feuerwehrhauses sowie die Gründung einer Kinderfeuerwehr.

Erster Vorsitzender Helmut Böhnlein konnte zahlreiche Besucher benachbarter Feuerwehren , aber auch Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger, Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck und Kreisbrandmeister Martin Panzer begrüßen.

Bürgermeisterin Angela Hofmann wies auf die Notwendigkeit der Anschaffungen für die Feuerwehr Knellendorf hin. Sie dankte den Stadträten für die einstimmige Entscheidung ein MLF anzuschaffen. Der Stadtteil Knellendorf verfüge über eine der größten Waldflächen im Stadtgebiet. Auf etwa zwölf Hektar Industriefläche sind mehrere Unternehmen angesiedelt und die Löschwasserversorgung über das Hydrantennetz ist im Bereich Petersleite nicht ausreichend gewährleistet. Das Fahrzeug werde vielen Ansprüchen gerecht.

Bessere Einsatzmöglichkeiten

Kommandant Matthias Karl wies zu Recht darauf hin, dass die Ausstattung des MLF für die Brandschützer von Knellendorf vielseitige Einsatzmöglichkeiten böte. So sei es sehr wichtig, dass im Auto ein Löschwassertank integriert ist, um eine sofortige Brandbekämpfung einleiten zu können. Das Fahrzeug sollte die 7,5-Tonnen-Grenze nicht überschreiten, ebenso sollten sich zwei Atemschutzgeräte-Träger schon während der Alarmfahrt ausrüsten können. Wichtig war der Feuerwehr auch, dass alle einsatzrelevanten Geräte bereits auf dem neuen Fahrzeug vorhanden sind und das Fahrzeug eine ausreichende Arbeitsbeleuchtung besitzt. Zur Unterbringung des zweiten Fahrzeugs musste auch das Feuerwehrhaus erweitert und generalsaniert werden.

Stadtrat Markus Wich nannte es eine richtige Entscheidung, das Feuerwehrhaus in der Dorfmitte zu erhalten. Es hätte auch andere Stimmen gegeben, aber ein Feuerwehrhaus gehöre in die Dorfmitte. So sei er als Knellendorfer den Stadträten dankbar, dass sie diese Entscheidung einstimmig mitgetragen hätten. Für den Patenverein Kronach gratulierte Vorsitzender StefanWicklein. Er hatte einige nützliche Materialien als Präsent im Gepäck, die zu Einsätzen von Brandschützern gebraucht werden. KBR Joachim Ranzenberger wünschte den Kameradinnen und Kameraden aus Knellendorf stets unfallfreie Einsätze und dankte für deren Einsatzbereitschaft. eh