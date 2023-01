Die Verbandsversammlung des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberfranken e.V, dem momentan 96.142 Mitglieder angehören, fand diesmal in Kronach statt. Der Verbandsvorsitzende Kreisbrandrat Hermann Schreck begrüßte dazu 56 Delegierte.

Landesjugendfeuerwehrwart Heinrich Scharf dankte dem scheidenden Bezirksjugendfeuerwehrwart KBI Stefan Steger für 13 Jahre, in denen er sehr viel bewegt und erreicht habe. Für seine Verdienste wurde ihm das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber überreicht. Hermann Schreck nannte als Schwerpunkte in den nächsten Jahren Nachwuchsarbeit und Mitgliederwerbung, bedarfsorientierte Ausbildung, technische Ausstattung, zeitgerechte Alarmierung und die Frage, ob eine Gruppe weiterhin die Idealvorstellung ist oder eher eine Staffel die Zukunft prägen wird, daraus resultierend auch die Tagesalarmstärke und Handlungsfähigkeit der Feuerwehren, die mit immer weniger aktiven Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern zu kämpfen haben.

Für das kommende Jahr 2023 wird unter anderem eine Verlegungsübung im April geplant sein, bei dem Kontingente aus Bayern nach Niedersachsen angefordert werden.

Zum neuen Bezirksjugendfeuerwehrwart für Oberfranken wurde Alexander Wilhelm gewählt, seine beiden Stellvertreter sind Florian Strobel und Dirk Raupach. Des Weiteren wurden als Kassenprüfer Timm Vogler und Wieland Schletz gewählt. Die Fachbereichsleitung der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt KBM Stephanie Bleuse und als ihr Stellvertreter KBI Yves Wächter. red