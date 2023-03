Bei seiner Jahresversammlung hat der Musikverein Steinberg seine Führungsmannschaft bestätigt. Groß war die Freude über einen neuen jungen Dirigenten aus den eigenen Reihen. Vorsitzende Andrea Baierlipp zog eine positive Jahresbilanz. Nach Lockerung der Coronamaßnahmen konnten wieder Proben und Auftritte stattfinden. Nachdem die Proben bis November in der TSV-Halle abgehalten wurden, finden sie nunmehr in den Vereinszimmern der Kronachtalhalle statt.

In diesem Zusammenhang galt ihr Dank sowohl dem TSV Steinberg als auch der Gemeinde Wilhelmsthal für die jeweils kostenlose Überlassung der Räume. Im Mai soll endlich die alte Schule bezugsfertig sein, so dass man mit den Proben dorthin zurückkehren könne. „Alle Musiker waren mit großem Elan dabei“, lobte sie deren Engagement. Eine Premiere gab es beim diesjährigen Fasching; übernahm doch – zur Freude aller – Jonas Müller die Stabführung für die drei Tage.

Dirigent aus eigenen Reihen

Nachdem der Probelauf so gut funktionierte, hat er sich bereiterklärt, die Aufgabe des Dirigenten zu übernehmen. „Wir sind sehr stolz, wieder einen Dirigenten aus den eigenen Reihen aufbauen zu können“, zeigte sich die Vorsitzende hoffnungsvoll, damit die Zukunft des Vereins zu sichern.

Vom bisherigen Dirigenten Valerij Efremov trennte man sich in freundschaftlichem Einvernehmen. Er wird gerne weiterhin – bei Bedarf – musikalisch aushelfen. 2. Vorsitzender Stefan Fischer würdigte, dass sich der Probenbesuch verbessert habe. Highlights im vergangenen Jahr seien das Garten- sowie das Sportfest gewesen. Aktuell zählt der Verein 227 Mitglieder, darunter 22 Aktive. Mit Uschi Müller (Querflöte) und der Jungmusikerin in Ausbildung Merle Eidloth (Klarinette) konnte man zwei neue aktive Mitglieder gewinnen.

Darüber hinaus erlernt Jana Wachter in der Orchesterschule in Stockheim Klarinette; sechs Schüler sind in der Bläserklasse in Wilhelmsthal.

Die Neuwahlen für die kommenden beiden Jahre erfolgten unter Wahlvorsitz von Wilhelmsthals 2. Bürgermeister Gerhard Eidelloth. Bei den Wahlen ergaben sich keinerlei Änderungen. Gewählt wurden: Vorsitzende: Andrea Baierlipp, 2. Vorsitzender: Stefan Fischer, Schriftführerin: Nina Geiger, 1. Kassier: Stefan Gerber, 2. Kassier: Jens Wachter, Beisitzer: Daniel Müller, Anna Geiger, Martin Geiger, Kevin Beiergrößlein, Maria Bienlein, Manfred Bauer, Uwe Buckreus, Michael Fischer , Kassenprüfer: Veit Sesselmann, Michael Gerber. Das traditionelle Gartenfest findet am 3. und 4. Juni statt. Zudem wird der Musikverein den Gottesdienst am Muttertag umrahmen und beim TSV-Sportfest spielen. hs