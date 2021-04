Sobald es die Witterung und die Temperaturen zulassen, lockt es die Menschen raus in die Natur. Viele suchen im Wandern ihre Freizeitbeschäftigung. Aber auch per Rad erkunden immer mehr Naturbegeisterte die Region. Das Frankenwald Tourismus Service Center hat rechtzeitig zum Start der Fahrrad-Saison den Faltplan „Radfahren im Frankenwald“ neu und überarbeitet herausgegeben.

Eine große Übersichtskarte zeigt 30 Radtourenvorschläge in den Landkreisen Kronach , Kulmbach und Hof, die farblich untergliedert sind in „Familien-Touren“, „Freizeit-Touren“ und „Fitness-Touren“. Zudem sind die acht Mountainbike-Strecken und die Bike Fun Trails am Döbraberg eingezeichnet. Die meisten Routen sind mit entsprechenden Radwegemarkierungen ausgeschildert. Zur Sicherheit und für nicht markierte Routen finden Radfahrer zu jedem Tourenvorschlag einen QR-Code auf der Karte, der zur digitalen Streckenversion bei Frankenwald Tourismus führt. Auf der Rückseite der Karte sind die radfreundlichen, vom ADFC ausgezeichneten Bett & Bike-Gastgeber gelistet sowie die Radverleih- und Radservice-Stationen. Darüber hinaus werden die zahlreichen, überregionalen Radwege kurz vorgestellt.

Die Radkarte ist kostenlos auf der Prospektauslage vor der Geschäftsstelle des Frankenwald Tourismus Service Centers in Kronach erhältlich, bei den örtlichen Tourist-Informationen oder per Online-Bestellung www.frankenwald-tourismus.de/de/service/kataloge-prospekte/. red