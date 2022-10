Das Duo Flair (Alexandra Förtsch und Ute Fischer- Petersohn) ist seit vielen Jahren ein beliebtes Gesangsduo, das mit seinen zu Herzen gehenden Liedtexten und einfühlsamen Stimmen sich großer Resonanz erfreut. Außerdem spielt und singt das Duo gerne für soziale und caritative Zwecke. Jetzt hatte man erneut zu einem Benefizkonzert in die St.-Johannes- der-Täufer Kirche eingeladen.

Diesmal war es ein Liederabend für Josefin und Elly. Die Spendenaktion „Josefin und Elly“ wird vom vor vier Jahren gegründeten gemeinnützigen Verein „Milah’s Nest“ getragen. Durch die grandiose Resonanz auf den Spendenaufruf konnte der Verein für Milah den Ausbau eines Spiel- und Pflegebereichs finanzieren, so dass das Mädchen weiterhin zu Hause betreut und gepflegt werden kann. Wie Milah hat auch Josefin einen seltenen Gendefekt und benötigt 24 Stunden Intensivpflege. Der Verein wurde gegründet, damit die Eltern von Milah ihr Leben wieder mehr leben und sie sich ein Stückchen Freiheit zurückerobern können. Und gerade in diesem Jahr sind weitere Familien auf den Verein zugekommen und haben um Unterstützung gebeten.

Diese Familien sind oft durch die Krankheit ihrer Kinder auch finanziell schwer belastet und die Krankenkassen zahlen nur das Nötigste. „Mit unseren Mitteln können wir Dinge finanzieren, die ansonsten nicht möglich wären, das Leben der Familien aber erleichtern und Freude bringen. Zu den Sorgen um das Kind kommen oft finanzielle Nöte dazu, da die Eltern nicht mit voller Kraft arbeiten können“, informierte in einer Konzertpause das Vereinsmitglied Burkhard Fischer-Petersohn. Der Verein und speziell auch das Duo Flair wollen mit ihrem Konzert würdigen, was die Familien jeden Tag leisten, um diesen Kindern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und sie in ihrer Notlage zu unterstützen. In den vergangen vier Jahren hat der Verein weitere Kinder mit einer ähnlichen Geschichte unterstützt – genannt werden sie Milah’s Friends. Es gab einen weiteren großen Umbau für Oskar, Reittherapiestunden für Hanna und Klara und weitere kleine und große Hilfen. Und Josefin ist eine von Milah’s Friends – auch ganz persönlich.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Kiebitz Stockheim hatten bei diesem Konzert ihren ersten öffentlichen Auftritt. Sie begannen auch gleich gemeinsam mit dem Duo Flair das Lied „Wir alle sind Menschenkinder“ von Adel Tawil zu interpretieren. Es folgten weitere wunderschöne Lieder und Balladen wie von Phil Collins „Dir gehört mein Herz“ oder „Leb deinen Traum“ von DJ Ötzi , auch Udo Lindenbergs „Durch die schweren Zeiten“.

Zum Konzertfinale durften die Kiebitze den Sänger Moritz Brückner beim Lied „Das wünsch ich dir" mit ihren Gitarren begleiten. Das Publikum war gerührt und dankte mit viel Applaus.