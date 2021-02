Am Montagabend gegen 18.40 Uhr musste die Feuerwehr Schmölz zu einem Mülltonnenbrand in die Schulstraße ausrücken. Ursache war offensichtlich, dass eine bislang unbekannte Person heiße Asche unsachgemäß entsorgt hatte und hierbei die Tonne in Brand setzte. Die Mülltonne konnte in kürzester Zeit abgelöscht werden. Sachschaden ist laut dem Eigentümer nicht entstanden. pol