Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Frankenwaldverein-Ortsgruppe Schnaid. Aufgrund der Erhöhung der Beiträge für den Hauptverein blieb der Obleitung nichts anderes übrig als auch die Ortsgruppen-Beiträge zu erhöhen. Man müsse bereits 20 Euro pro Vollmitglied als Jahresbeitrag an den Hauptverein abführen, bisher 12 Euro . Bei einem bisherigen Beitrag von 13 Euro könne sich jeder ausrechnen, was an Kosten auf die Ortsgruppe zukommt. Wie Björn Stumpf ausführte, habe der Hauptverein mit hohen gestiegenen Kosten für die Versicherungen, Strom, die Sanierung der Wanderheime, z.B. die Viceburg und dem Prinz-Luitpold-Turm am Döbra, neuen Sicherheitsvorschriften und den Kosten für Zeitschriften zu kämpfen und musste notgedrungen erhöhen. Es gebe in der Wanderregion das beste Wegenetz, aber dadurch auch hohe Kosten .

Es wurde beschlossen, neu für das Vollmitglied 21 Euro (alt 13), Ehegatten 11 Euro (alt 8), Jugendliche bleibt es bei 8 Euro und für Familien 31 Euro (alt 22). Diese Erhöhung deshalb, damit wenigstens 1 Euro pro Mitglied in der OG bleibt.

Eine Überraschung gab es bei den Neuwahlen. Für den bisherigen Wanderwart Mario Küpferling traten zwei junge Frauen für diesen Posten an. Björn Stumpf hatte die Schwestern Conny Herpich und Carmen Wagner dafür begeistern können. Mit viel Applaus wurde Conny Herpich als Erste Wanderwartin und Carmen Wagner als Zweite Wanderwartin einstimmig gewählt.

Folgende Mannschaft führt auch die nächsten drei Jahre die Ortsgruppe Schnaid: Erster Obmann Daniel Brehm, Zweiter Obmann Björn Stumpf, Schriftführerin Sieglinde Stumpf, Kassiererin Christine Fischer, Wanderwarte Conny Herpich und Carmen Wagner (beide neu), Wegewart als Koordinator Björn Stumpf, Bankwart Jürgen Gerner, Werner Brehm, Kassenprüfer Manfred Stumpf und Arthur Brauer. sd