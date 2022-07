Der 1.FC Burggrub feierte sein 100. Jubiläum . Der Aufstieg der neu gegründeten Zweck-Spielgemeinschaft 1. FC Burggrub /1. FC Stockheim II von der A-Klasse 5 als Meister mit 116:21 Toren in die Kreisklasse Coburg-Kronach-Lichtenfels war sicher ein großes Jubiläumsgeschenk. Im Festzelt wurden aber auch treue und verdiente Mitglieder beim Ehrungsabend umjubelt.

100 Jahre Fußballclub bedeute in erster Linie ein Jahrhundert Fußballsport, aber auch Zusammenhalt, Kameradschaft und Geselligkeit, so Vorsitzender Steffen Kessel. Kessel dankte allen in diesem Verein ehrenamtlich engagierten Idealisten und ihren Familien. Er zählte zu den sportlichen Erfolgen vor allem auf die Jahre 1970 und 1992 in denen der FC Burggrub jeweils mit erster und zweiter Mannschaft sowie der Jugend Meister wurde. Im Jahr 2004 gelang der ersten Mannschaft sogar der Aufstieg in die Bezirksliga. Bürgermeister Rainer Detsch sprach von einem großen Ereignis für den FC Burggrub .

Verdiente Mitglieder gewürdigt

Vorsitzender Steffen Kessel nahm zusammen mit dem Ehrenamtsbeauftragten des BFV Oberfranken, Andreas Vogler, zahlreiche Ehrungen vor. In Anerkennung ihrer großen Verdienste um den 1. FC Burggrub wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Wolfgang Büttner, Jürg Kalb und Bertram Kessel. 70 Jahre halten diese Mitglieder dem 1. FC Burggrub die Treue: Werner Fehn, Ernst Günther, Bernhard Höring, Herbert Schmitt. Für 60 Jahre Loyalität zum Verein wurde Willi Wicklein geehrt. Jubilare für 50-jährige Treue: Reiner Frey, Robert Löffler, Karl-Heinz Moser, Michael Schießwohl, Oswin Schmitt, Reiner Schmitt, Rüdiger Sünkel, Thomas Sünkel. Die goldene Vereinsnadel wurde für 40 Jahre Treue an die Mitglieder , Stefanie Kaim, Hans-Joachim Schmierer und Karl-Heinz Wünsch verliehen. Für 25 Jahre Treue wurden geehrt: Eva Hanna Martin, Christian Knauer, Matthias Zäther, Kevin Sünkel.

Zuvor hatte unter anderem Landrat Klaus Löffler betont, dass sich der ehrenamtliche Einsatz lohne, und gratulierte im Namen des Landkreises zum Jubiläum . Wenn man die schöne Sportanlage, das Sportheim mit all seinen Nebenanlagen sähe, müsse jedem Bürger das Herz aufgehen und man müsse von ganzem Herzen solchen Mut und Einsatzfreude für die Allgemeinheit begrüßen und unterstützen. Der Landrat dankte in besonderer Weise, dem leider schon verstorbenen Herbert Kalb, der nicht nur in Burggrub , sondern landkreisweit großartiges ehrenamtliches Engagement für den Fußball zeigte Löffler wünschte dem Jubelverein und seinem jungen Vorstand alles Gute. red