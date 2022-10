Ein Novum gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Nurn . Als die 27. und 28. Gruppe das bayerische Feuerwehrleistungsabzeichen absolvierte, waren gleich fünf Frauen mit von der Partie. Dass sie ihre Aufgaben zusammen mit ihren männlichen Kollegen bestens meisterten, bekundete am Ende das Schiedsrichterteam: „Die Gruppe im Löscheinsatz hat die Prüfung bestanden.“

Die Abzeichen reichten von der Stufe eins bis fünf und wurden erworben von Frank Sesselmann (Stufe fünf – Gold-Grün), Lukas Deuerling, Celine Schneider, Rene Förtsch und Nikolai Vogler (Stufe drei – Gold), Lea Burger (Stufe zwei – Silber), Katharina Pensel, Sandy Förtsch, Adrian Förtsch und Luisa Förtsch (Stufe eins – Bronze). Als Wiederholer wirkten Bernd Schubert , Dominik Lunk und Markus Merkl mit. Sandy Förtsch und Katharina Pensel haben ihre Prüfung in Theorie und Praxis zum Truppführer bestanden.

Als Schiedsrichter fungierten Kreisbrandinspektor Frank Fischer , Kreisbrandmeister Harald Mayer und Wolfgang Ströhlein.

22-jähriges Jubiläum

Wenige Tage vor den Leistungsprüfungen feierte die Jugendfeuerwehr ihr 20-jähriges Bestehen mit einem fränkischen Oktoberfest in der Scheune beim Mehrzweckhaus. Die Jugendfeuerwehr wurde zwar bereits im Jahre 2000 gegründet, musste aber coronabedingt die Feier verschieben.

„Wir sind stolz darauf, dass in den vergangenen 22 Jahren immer wieder die aktive Wehr durch ,ausgewachsene‘ Jugendliche ergänzt wurde“, erklärte Kommandant Jörg Greser. Verstärkt worden sei die Wehr durch eine schlagkräftige Damentruppe. Einen sogenannten Feuerkorb überreichte der Kommandant an Jugendwartin Lea Burger, um die Gruppenstunden in gemütlicher Runde zu beenden. Hans Franz