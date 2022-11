Kürzlich stellte sich eine Löschgruppe der Feuerwehr Birnbaum der Leistungsprüfung „ Wasser “ in den Stufen 1 (Bronze) bis 5 (Gold-Grün). Hierbei mussten die einzelnen Teilnehmer ihre Fertigkeiten bei „Knoten und Stiche“ unter Beweis stellen. Des Weiteren war es notwendig, in 190 Sekunden einen kompletten Löschangriff aufzubauen sowie eine Saugleitung zur Wasserentnahme aus Gewässern in einer Zeit von 100 Sekunden zu kuppeln.

Eine sogenannte „Trockensaugprobe“ galt für den Maschinisten als Nachweis, dass er die Feuerlöschkreiselpumpe richtig beherrscht. Weiterhin mussten je nach abzulegender Stufe des Leistungsabzeichens Zusatzaufgaben aus den Bereichen Fahrzeugkunde, Erste Hilfe oder Gefahrgut gelöst werden. Vom Gruppenführer waren Testfragen zu beantworten. Unter den wachsamen Augen des Schiedsrichterteams mit Kreisbrandinspektor Frank Fischer , Kreisbrandmeister Roland Schedel und Wolfgang Ströhlein von der Feuerwehr Nordhalben konnte die 58. Gruppe der Feuerwehr Birnbaum die Prüfung mit Bravour ablegen.

KBI Fischer sprach im Namen der Kreisbrandinspektion und des Schiedsrichterteams seinen Glückwunsch aus und lobte die gezeigte Leistung, die sich aus dem Zusammenarbeiten und dem Miteinander der gesamten Gruppe ergibt.

Im Namen der Marktgemeinde Steinwiesen gratulierte Gemeinderat Günter Partheymüller den Teilnehmern zur bestandenen Prüfung. Diese Prüfung habe wieder einmal deutlich gezeigt, dass die Mannschaft ihr Handwerk versteht und alle an einem Strang ziehen. Der Dank des Kommandanten Alexander Müller galt den Schiedsrichtern, Günter Partheymüller und der Gemeinde Steinweisen für die Unterstützung und allen Aktiven.

Die Leistungsabzeichen legten ab: Stufe 1 (Bronze) Kevin Kotschenreuther, Jonas Münzel, Max Münzel, Jasmin Pöhlmann; Stufe 3 (Gold) Markus Hofmann; Stufe 4 (Gold-Blau) Lukas Münzel, Michael Welscher; Stufe 5 (Gold-Grün) Florian Gremer; Wiederholer Dominik Müller. red