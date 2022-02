Fast jeder hat schon von ihr gehört; viele verurteilen sie. Aber wenige haben sich mit der Aktionskünstlerin , Filmemacherin , Experimentalkomponistin, Sängerin , Friedens- und Menschenrechtsaktivistin sowie ihrem Werk intensiver beschäftigt. Ihre Performances ecken mitunter an und verstören, sind jedoch gleichzeitig witzig und voller Liebe: Die stark polarisierende Künstlerin Yoko Ono steht im Mittelpunkt der Hauptveranstaltung zum Internationalen Frauentag, der auch auf lokaler Ebene im Landkreis Kronach begangen wird.

„Der Weltfrauentag ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wichtiges Datum“, verinnerlicht Gleichstellungsbeauftragte Lisa Gratzke, die nach coronabedingter Pause mit weiteren Veranstaltern ein interessantes Programm auf die Beine gestellt hat. Die Hauptveranstaltung – eine virtuelle „Begegnung“ mit der japanisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono – erfolgt in Kooperation der Gleichstellungsstelle des Landkreises Kronach gemeinsam mit der VHS Kreis Kronach und weiteren oberfränkischen Volkshochschulen. „ Yoko Ono wird ja oft überwiegend in Verbindung mit John Lennon gebracht – und dann meistens in recht negativer Art und Weise“, bedauert Lisa Gratzke. Das Online-Format „Zooming female Artists“ (ZoFA) möchte sich dieser mutigen Künstlerin auf andere Weise nähern. Hinter ZoFA stehen die Schwestern Maria Wolf und Ines Pelzl – eine Schauspielerin und eine Kunsthistorikerin mit dem Ziel, Künstlerinnen vorzustellen, die uns etwas zu sagen haben. ZoFA vereint dabei die Elemente Lesung und Werkschau, informiert, unterhält und inspiriert. Es fallen keine Kosten an.

Um möglichst viele Frauen zu erreichen , wechselt man heuer zwischen Präsenz und digitalen Formaten und geht erstmals mit dem Vortrag „So verhandeln Frauen besser“ am 30. März aus der Kreisstadt ins Nordhalben Village. Initiiert wird dieser Vortrag mit der Diplom-Kauffrau, Coach & Mediatorin Kristina Hofmann vom „Forum Frauenwelten“, eine gemeinsame Initiative von Rotary Club , Lions Club , Gleichstellungsstelle, Volkshochschule und Kunstverein. „Das Forum hat sich in der Corona-Phase gebildet, um sich in einer Veranstaltungsreihe mit frauenspezifischen Themen zu beschäftigen und die Rolle bzw. Situation der Frau in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Feldern zu beleuchten“, erläutert Lisa Gratzke.

Mit dem Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ am 10. März im Kronacher Kino gibt es auch wieder einen Filmbeitrag zum Weltfrauentag. Dieser porträtiert Frauen der Bonner Republik, die um Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen kämpften und dabei Vorurteilen und sexueller Diskriminierung ausgesetzt waren. Um das gleiche Thema geht es beim drei Tage vorher stattfindenden Online-Vortrag mit der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen Bayern, Helga Stieglmeier, mit der Forderung nach „Mehr Frauen in die Politik“.

Seinen Abschluss findet das Programm am 25. Mai, wenn in lockerem Rahmen der überparteiliche und überkonfessionelle Kooperationskreis EVA (Engagiert-Vernetzt-Aktiv) kennengelernt werden kann. Das Frauen-Netzwerk hatte sich 2018 in Kronach anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“ gegründet. hs