Die Freiwillige Feuerwehr Neukenroth steht unter einer neuen Führung. Während der Dienstversammlung wurden Michael Jaros als Kommandant und Simon Martin sowie Michael Weber zu seinen Stellvertretern gewählt. Jaros, bedankte sich für das Vertrauen. Er merkte an, dass nicht nur die neuen Kommandanten die Feuerwehr ausmachen, sondern die Gruppenführer und alle aktiven Kameraden die Voraussetzung sind, damit alles reibungslos laufen könne.

Bürgermeister Rainer Detsch gratulierte zur Wahl und bedankte sich bei den Gewählten für ihre Bereitschaft, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und damit auch Verantwortung zu übernehmen. Das Engagagement bedeutet, dass der Brandschutz der Bevölkerung in Neukenroth , aber auch in der Gemeinde Stockheim weiterhin gewährleistet ist. Durch die Wahl dieser Führungsmannschaft ist eine Mischung aus zwei jüngeren und einem erfahrenen Feuerwehrkameraden gelungen. Der 32-jährige Jaros ist seit 17 Jahren in der Wehr und darüber hinaus auch ehrenamtlich im Ausschuss des Volkstrachtenvereins „Zechgemeinschaft Neukenroth “ engagiert.

Martin ist seit 13 Jahren im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr , er kam aus der Jugendfeuerwehr 2013 in die Mannschaft. Stellvertretender Kommandant Weber ist dagegen ein „alter Hase“ bei den Brandschützern in Neukenroth . Der 59-Jährige engagiert sich seit 41 Jahren und hatte bereits sechs Jahre Verantwortung als stellvertretender Kommandant gezeigt. Somit ist die Feuerwehr Neukenroth für die Zukunft aufgestellt.

Bürgermeister Rainer Detsch dankte dem ausgeschiedenen Kommandanten Michael Eisentraudt für sein 30-jähriges Engagement als Kommandant . „Das ist eine großartige Leistung, die hohe Anerkennung und Wertschätzung verdient“, sagte der der Rathauschef. eh