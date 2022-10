Die Nachwuchsarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Kronach hat einen hohen Stellenwert: 186 Kinder wetteiferten um die Kinderflamme und legen mit Erfolg die Prüfung ab.

Kreisbrandmeister André Stadelmann und sein Team Diana Hergenröther (FF Stockheim) sowie Alexander Hoderlein (FF Hesselbach) überreichten die Anstecker und Urkunden an die stolzen kleinen „Nachwuchshelden“. Auch Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger gratulierte den ersten Gruppen zu ihrem Erfolg.

Vorausgegangen war die Prüfung zum Leistungsabzeichen „Kinderflamme“, das zum ersten Mal im Kreisfeuerwehrverband Landkreis Kronach abgenommen wurde. Alle 186 Mädchen und Jungen absolvierten die Prüfung mit Bravour.

Zusammenwirken in der Gruppe

Die Kinder hatten bei ihren Aufgaben sichtlich viel Freude. Unter anderem mussten von allen Kindern fachspezifische Fragen beantwortet werden. Außerdem galt es, die stabile Seitenlage vorzuführen sowie einen Notruf abzusetzen. Am Ende war es wichtig, die Schutzausrüstung der Feuerwehr richtig zuzuordnen. Bei der Prüfung hatte das Zusammenwirken in den Gruppen Priorität und die Aufgaben wurden wie in einer Gruppenstunde spielerisch gelöst.

Das Abzeichen ist in drei Stufen, je nach Alter, unterteilt. Es wurde vom Landesfeuerwehrverband für Kinderfeuerwehren in Bayern entwickelt. André Stadelmann dankte den erfolgreichen Prüflingen und allen Helfern, die zur gelungenen Ausrichtung beigetragen hätten. eh