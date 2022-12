Landrat Klaus Löffler hat im Rahmen einer kleinen Feierstunde langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz gedankt.

Er brachte Wolfgang Schramm Glückwünsche zum 40-jährigen Dienstjubiläum. Des Weiteren verabschiedete er Cornelia Seifert, Herbert Gößwein und Ludwig Klinger in den Ruhestand. Er dankte ihnen für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit während der vergangenen Jahre. Löffler formulierte: „Durch Ihren Weggang verliert die Behörde einen großen fachlichen Erfahrungsschatz, der schwer zu ersetzen ist.“

Viel Fingerspitzengefühl

Wolfgang Schramm kann auf 40 Jahre im Kronacher Landratsamt zurückblicken. Sowohl an der Pforte, als auch an der Telefonzentrale, ist er für die Bürger die erste Anlaufstelle der Behörde. Wie Sachgebietsleiter und Personalreferent Christian Neubauer betonte, sei er deshalb auch das Gesicht des Hauses.

Cornelia Seifert wechselte 1989 von der Gemeinde Steinbach am Wald ans Landratsamt Kronach . Dort fungierte die Verwaltungsfachangestellte zunächst im Bereich Wohnungsbauförderung, bis sie vor 20 Jahren ins Sachgebiet „Soziale Angelegenheiten“ wechselte. Wie Landrat Löffler betonte, gilt es gerade in diesem Bereich, große Herausforderungen zu meistern. Mit viel Fingerspitzengefühl habe Seifert in den vergangenen zwei Jahrzehnten die ihr anvertrauten Aufgaben erledigt, stellte Gisela Hable, die Leiterin des Fachbereichs, heraus.

Herbert Gößwein brachte sein Fachwissen ab 1986 im Bereich Umweltschutz ein. In seiner Laudatio betonte Löffler, dass der Umweltingenieur stets mit Ruhe und großem Sachverstand vorgegangen sei. So sei er auch schwierige Themen angegangen. Auf Gößweins qualifizierten, fachlichen Einschätzungen habe er sich immer verlassen können, betonte Sachgebietsleiter Thomas Hämmerling.

Neue Herausforderungen suchte Ludwig Klinger, als er 1989 von der Stadt Wallenfels zum Landkreis Kronach wechselte. Nach einer kurzen Zwischenstation in der Kämmerei agierte er seitdem im Bereich Systembetreuung und EDV. Als Leiter trug der Verwaltungsbeamte hier über 20 Jahre Verantwortung. Wie Christian Neubauer ausführte, verliere die IT-Abteilung mit Ludwig Klinger einen absolut zuverlässigen und geschätzten Kollegen.

Dem Jubilar und den Ruheständlern überbrachte Christian Neubauer im Namen der Personalverwaltung Glückwünsche. red