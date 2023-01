Die Feuerwehr Haig hatte in der Jahreshauptversammlung ein großes Programm zu bewältigen. So standen zahlreichen Ehrungen sowie die Neuwahlen der Vorstandschaft auf dem Programm.

Landratsstellvertreter Gerhard Wunder und Kreisbrandrat (KBR) Joachim Ranzenberger nahmen die staatlichen Ehrungen für 25 und 40 Jahre aktive Dienstzeit vor. Das goldene Ehrenzeichen des Freistaates wurde Heinrich Hannweber für 40 Jahre aktiven Dienst verliehen und er darf sich eine Woche im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain erholen. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurde Bastian Förtsch und Peter Beetz das Ehrenzeichen in Silber verliehen.

Im Anschluss zeichneten Vorsitzender Benedikt Zehnter und Bürgermeister Rainer Detsch zahlreiche langjährig treue Mitglieder aus: für 60 Jahre Georg Buckreus, Georg Vorndran, Andreas Endes, Alfons Rauh, Dietmar Wich; 50 Jahre: Ehrenkommandant Harald Rauh, Franz-Dieter Gebhardt, Reinhard Conradi, Johannes Heinisch, Ludwig Kopp; 40 Jahre: Claus Fröba, Cordula Dauer, Gerd Kreul, Gabriele Krautwurst, Heidi Conradi, Heinrich Hannweber, Helmut Förtsch; 25 Jahre: Bastian Förtsch, Peter Beetz, Stefan Beetz , Carolin Kleine-Herzbruch, Manfred Gebhardt, Martin Buckreus und Thorsten Güthlein.

Laut Vorsitzendem Benedikt Zehnter hatdie Feuerwehr Haig zurzeit 163 Mitglieder, davon sind 28 aktiv, aktuell habe man einen Jugendlichen in der Wehr. Das Lindenfest bezeichnete er als vollen Erfolg für die Kameradschaft und den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft. Einen besonderen Dank sprach Zehnter den beiden guten Seelen im Verein, Silvia Kreul und Brigitte Lifka, aus, die sich das ganze Jahr über um das Feuerwehrhaus, um den Blumenschmuck und die Hausreinigung kümmern. Kommandant Georg Gremer rief zehn Einsatzrufe in Erinnerung. Besonders erfreulich: zwei Gruppen absolvierten erfolgreich die Leistungsprüfung „Wasser“. Derzeit bestehe die aktive Mannschaft aus 22 Männern und sechs Frauen und einem Anwärter.

Neues Vorstandstrio

Vor den Neuwahlen erklärte Benedikt Zehnter, dass er nicht mehr zur Wahl stehe. Unter Leitung von Bürgermeister Detsch wurden drei gleichberechtigte Vorstände gewählt: Stefan Beetz , Christian Heinlein, Johannes Müller . Schriftführerin ist Nathalie Förtsch, Hauptkassierin Katrin Förtsch, Beisitzer sind Adelbert Förtsch, Bastian Förtsch, Matthias Rauh, Kassenprüfer Thomas Detsch und Norbert Kreul. Vorstandssprecher Stefan Beetz bezeichnete als größte Baustelle die Jugend- und Kinderförderung. Es bedürfe besonderer Werbung bei Kindern und Jugendlichen. eh