Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Neundorf konnten drei Kameraden für langjährige Dienstzeit ausgezeichnet werden.

Stellvertretende Landrätin Edith Memmel konnte Martin Renner und Reiner Knoch für 40 Jahre aktiven Dienst und Sascha Schulz für 25 Jahre aktiven Dienst das staatliche Ehrenzeichen zusammen mit einer Ehrenurkunde überreichen.

Das Einbringen in einen Verein, in eine Gemeinschaft, sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele junge Menschen seien nicht mehr bereit, Freizeit einzubringen, selbst für so wichtige Aufgaben wie den Feuerschutz. War früher aus jedem Haus eine Person in der dörflichen Feuerwehr vertreten, müssen die Wehren heutzutage um Nachwuchs kämpfen. Mann oder Frau sollten sich überlegen, ob nicht auch sie sich vorstellen könnten, sich zu integrieren und ihrer Feuerwehr beizutreten.

Bürgermeister Oliver Plewa und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger schlossen sich den Glückwünschen an und dankten den Kameraden für die erbrachte Leistung. Orden und Urkunden seien nur eine kleine Wertschätzung dessen, was der Gemeinde und der Allgemeinheit dieser Einsatz wert sein muss. red