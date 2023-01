Eine äußerst positive Bilanz für 2022 zog die Feuerwehr Burggrub bei ihrer Jahresversammlung. Das gut besuchte Treffen eröffnete Vorsitzender Dirk Kreul, der auch berichtete. Mit Abnahme der Corona-Regelungen im Jahr 2022 konnte die Grüber Wehr demnach wieder kleinere und größere Festlichkeiten abhalten. Hierbei erwähnte Kreul zum Beispiel das Schlachtfest. Dieses musste zwar als „to go“-Veranstaltung durchgeführt werden, jedoch tat das dem Verkauf keinen Abbruch. Weiter konnte ein neues Fahrzeug im Fuhrpark der Feuerwehr aufgenommen werden.

Erwähnenswert ist auch die Gründung der Kinderfeuerwehr, die zurzeit zehn Mädchen und Jungen zählt. Kreul berichtete weiter, dass die Wehr mittlerweile 170 Mitglieder umfasst.

Kommandant Dirk Raupach informierte über die Übungen der aktiven Mannschaft. Diese war im vergangenen Jahr in 366 Stunden an 14 Einsätzen beteiligt. Raupach betonte, dass trotz der Corona-Einschränkungen die Einsatzbereitschaft lückenlos gewährleistet war. Die Aktiven zählen 28 Mitglieder. Einen herzlichen Dank richtete Raupach an Bürgermeister Rainer Detsch . Dieser habe in den zurückliegenden zwölf Jahren immer zu seinen Feuerwehren gestanden. Im Bericht der Jugendfeuerwehr resümierte Dirk Kreul, dass momentan leider nur zwei Jugendliche bei der Grüber Wehr sind.

Dann standen die Ehrungen für verdiente Mitglieder auf dem Programm. Stellvertretender Landrat Bernd Steger übergab zusammen mit Kreisbrandinspektor (KBI) Harald Schnappauf drei staatliche Ehrungen an aktive Mitglieder. Hierbei erhielten Stefan Hofmann und Klaus Baki eine Auszeichnung für 25-jährige, aktive Mitgliedschaft. Gerald Körner wurde für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Weitere Ehrungen erfolgten durch Dirk Raupach und Dirk Kreul. So wurden Adrian Zeitler für zehnjährige und Rene Körner für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Darauf folgten die Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft: Tobias Holland (30 Jahre), Bernd Perschke (50), Bruno Ebert, Reiner Rosenbauer, Günther Blinzler (alle 60) und Hans Hempfling (70).

Eine Ehrung der besonderen Art erhielt ein Urgestein der Wehr. Für seine Verdienste in 41 Jahren ernannte Dirk Kreul seinen Kameraden Reiner Frey zum Ehrenmitglied. Bürgermeister Rainer Detsch lobte das große Engagement der Mitglieder. KBI Harald Schnappauf beglückwünschte die geehrten Mitglieder der Feuerwehr Burggrub . Das abschließende Grußwort sprach Pfarrer Michael Foltin.

Bei den Neuwahlen wurde Dirk Kreul als Vorsitzender bestätigt. Zweiter Vorsitzender wurde Andreas Kießling. Als Kassier wurde Andre Karl gewählt. Schriftführer ist Stefan Hagen. Kassenprüfer sind Tanja Raupach und Mario Stark . Dirk Raupach bestätigte noch, dass der Anbau des Feuerwehrgerätehauses genehmigt sei und die Arbeiten bald beginnen können. red