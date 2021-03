Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ging bei der Polizei Kronach die Mitteilung über einen Mülltonnenbrand in Eichenbühl ein. Es wurde festgestellt, dass eine unter einem Balkon stehende Mülltonne den Holzbalkon sowie angrenzendes Buschwerk entzündet und die Hausfassade beschädigt hatte. Ursächlich für die Brandentstehung dürfte nicht vollständig erkaltete Asche gewesen sein, die in die Tonne eingefüllt wurde. Die Feuerwehren Eichenbühl, Steinberg und Friesen waren mit etwa 60 Feuerwehrleuten im Einsatz.