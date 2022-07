Die Reise für die Fußball-Jungs des Frankenwald-Gymnasiums (FWG) geht sensationell weiter. Nachdem die jungen Fußballtalente der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010/2011) in den vergangenen Wochen und Monaten nacheinander den Kreisentscheid, den Regionalwettbewerb und sogar das Bezirksfinale für sich entscheiden konnten, setzten sie am vergangenen Montag ihrem Siegeszug die vorläufige Krone auf: Als oberfränkischer Meister gewann das von den beiden Studienräten Simon Adam und Sebastian Buga betreute Team auch noch das nordbayerische Landesfinale in Regensburg und qualifizierte sich damit für das große Bayern-Finale in knapp zwei Wochen.

„In der 45-jährigen Geschichte des Frankenwald-Gymnasiums ist das sicherlich einer der größten sportlichen Erfolge“, zeigte sich auch Schulleiter Harald Weichert begeistert vom Siegeszug der Fünft- und Sechstklässler, den er auch als Bestätigung für die gute Nachwuchsarbeit sieht, die in den Fußballvereinen des Landkreises geleistet wird. Allerdings hat sich die Mannschaft auch von Turnier zu Turnier weiterentwickelt.

„Die Jungs sind ihrem Erfolgsmotto treu geblieben: Mit viel Willenskraft und Herzblut haben sie von Anfang an alles gegeben und wurden dafür letztendlich auch belohnt“, bilanzierte Sportlehrer Sebastian Buga den Gewinn der nordbayerischen Meisterschaft des FWG kurz nach dem dritten und somit entscheidenden Spiel.

Trotz einzelner Schwächen bei den vorgeschalteten Technikübungen und dem daraus resultierenden Rückstand von 0:1 gelang es dem FWG mit zwei Siegen (3:2 gegen die Werner-von-Siemens-Realschule Regensburg und 6:1 gegen die Wallburg-Realschule Eltmann ) und einem 2:2-Unentschieden gegen das Gymnasium Uffenheim, das Turnier zu gewinnen. „Insgesamt war es ein sehr faires Turnier und eine Spitzenleistung aller beteiligten Teams“, bilanzierte Studienrat Simon Adam den Ausflug in die Oberpfalz.

In zwei Wochen geht es nun für das FWG zum bayerischen Landesfinale gegen den Gewinner aus Südbayern, wo die Jungs erneut zeigen wollen, was in ihnen steckt.

Gespielt haben: Niels Dieckmann (5a), Igor Felde (5a), Moritz Volk (5a), Toni Burger (5b), Leon Müller (5b) Leonhard Rudolph (5c), Maximilian Probst (6a), Leonhard Mahr (6a), Florian Schneider (6b), Josua Bauer (6c). Trainer und Betreuer sind Simon Adam, Sebastian Buga und Benjamin Uhthoff (5c). mts