Vielerorts keimt trotz des Wintereinbruchs langsam Oster- und Frühlingsstimmung auf: Osterbrunnen werden dekoriert, und immer mehr begegnen einem liebevoll dekorierte Hasenfamilien am Straßenrand. Gründe genug für den Frankenwald Tourismus , die vielen Aktivitäten in der Region zu sammeln und kompakt darzustellen. Ab dem heutigen Freitag bis zum Ostermontag kann man dazu online unter https://www.frankenwald-tourismus.de jeden Tag ein neues Türchen mit Osterideen öffnen. Hier findet man Ausflugstipps , Bastelanleitungen, Dekoanregungen oder Rezepte. Auch kann auf der Homepage nachgelesen werden, wo man Osterbrunnen in der Region bestaunen kann. red