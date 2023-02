Der Bayerische Staatsforstbetrieb Nordhalben ist alljährlich mit einem großen Stand auf dem Nordhalbener Nikolausmarkt, den der Markt Nordhalben veranstaltet, vertreten.

Dort werden dann die geschaffenen „Holz-Werke“ der beiden Forstwirte Danilo Eichhorn und Herbert Förtsch für einen guten Zweck verkauft.

Die beiden Forstwirte beherrschen laut einer Pressemitteilung nicht nur die übliche Fäll- und Schnitttechnik, sondern sind auch wahre Künstler mit ihren Motorsägen.

Ihre geschaffenen Werke sind jedes Jahr gefragte Geschenke und so kam in diesem Jahr die stolze Summe in Höhe von 3750 Euro zusammen.

Diese Einnahmen werden vom Staatsforstbetrieb Nordhalben alljährlich für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Diesmal nahm Tom Sauer erfreut den Scheck vom Betriebsleiter Daniel Kraus entgegen.

„Es ist eine stolze Summer, mit der wir im Rahmen der Hilfsaktion ,Nikolaus on Tour’ vielen bedürftigen Familien in der Region helfen können. Vielen Dank dem Forstbetrieb Nordhalben und seinen fleißigen Mitarbeitern für diese großartige Unterstützung unserer Arbeit“, sagte Tom Sauer bei der Übergabe. red