Der Luftsport-Club Nordhalben hat seinen Flugzeugpark weiter ausgebaut. Inzwischen kann der Verein vier Segelflugzeuge sein Eigentum nennen. Das neueste ist ein Kunststoffdoppelsitzer vom Typ G103 A Twin II Acro.

Wie Ausbildungsleiter Christian Walle mitteilte, soll mit diesem Flugzeug die Lücke in der Ausbildung zwischen den am Anfang genutzen Holzfliegern und modernen Kunststofffliegern geschlossen werden. Auch möchte man den neuen Flieger dazu nutzen, um die Flugschüler besser in Sachen Streckenflug ausbilden zu können. Mit den Holzfliegern sei dies nur bedingt möglich. Der Verein hat inzwischen sechs Flugschüler, von denen zwei kurz vor der Prüfungsreife stehen. Weitere Flugschüler zeichnen sich nach Angaben von Walle aber bereits ab. Die zwei Mädchen und vier Jungen seien sehr engagiert und verbrächten einen Großteil ihrer Freizeit auf dem Flugplatz , um bei Instandhaltung , Wartung und Pflege von Flugzeugen sowie Flugplatz zu unterstützen.

Gäste können mitfliegen

Das neue Fluggerät steht auch für Gäste zur Verfügung, erwähnte der Zweite Vorsitzende Max Deckelmann. Es soll Gästen das Erlebnis des Fliegens bei einer Mitfluggelegenheit ermöglichen. Derzeit hat der Verein eine Gruppe von einem Fliegerverein aus Dänemark zu Gast. Seit 2008 ist es die erste Gastgruppe auf dem Segelfluggelände in Titschendorf. Und man hat sogar schon Anfragen für 2022.

Im Anschluss an das Zeltlager mit den Dänen will der Luftsport-Club noch eine weitere Woche Flugbetrieb abhalten. In dieser Zeit bietet der Verein Gästen die Möglichkeit, im neuen Doppelsitzer mitzufliegen. Deckelmann weist aber darauf hin, dass aktuell nur nach Voranmeldung die Möglichkeit dazu besteht. So will man größere Menschenansammlungen vermeiden. Einen Termin kann man unter Tel. 0160/6754529 (per WhatsApp oder telefonisch) ausmachen. miw