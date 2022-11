Am Reformationstag hielt die Fischbacher Feuerwehr ihren Kameradschaftsabend ab, um am Ende des Übungsjahres für die geopferte Freizeit während des Jahres zu danken. Nachdem dieser in den beiden vergangenen Jahren wegen Corona ausgefallen ist, waren die Fischbacher heuer wieder in einem voll besuchten Gerätehaus versammelt. Die beiden Kommandanten Frank Wich und Dirk Schulz nahmen bei dieser Gelegenheit Ehrungen vor. Für zehn Jahre wurden Nino Müller und Patrick Müller geehrt, beide traten 2012 der Jugendgruppe bei, machten sämtliche Jugendflammen, das bayerische Leistungsabzeichen und das deutsche Jugendleistungsabzeichen mit und sind Atemschutzgeräteträger. Die Ehrung für Mario Ziener, ebenfalls für zehn Jahre, wird nachgeholt, da er nicht anwesend sein konnte. Für 20 Jahre wurde Christian Lackovic geehrt, er ist 2003 in die Jugendgruppe eingetreten, hat auch sämtliche Leistungsprüfungen, Maschinistenlehrgang, Gruppenführerlehrgang und Gerätewart absolviert und ist seit gut zehn Jahren unter anderem Schriftführer in der Fischbacher Wehr. Martin Zottmann wird für 20 Jahre an einem gesonderten Tag geehrt, da verhindert. In den wohlverdienten Ruhestand wurde Jochen Wich-Herrlein aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Er ist 1975 in die Feuerwehr eingetreten, hat auch alle Stufen der Leistungsabzeichen mitgemacht und ist seit 2013 Kassenprüfer.

Das Jahr 2022 der Fischbacher Feuerwehr wird im November noch mit einem Jahresrückblick und Bilderabend beendet. red