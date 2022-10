Bei den Feuerwehren gewinnen Chemikalienschutzanzüge immer mehr an Bedeutung. Der Umgang mit ihnen will gelernt sein. Bei der Feuerwehr Pressig wurden deshalb elf Brandschützer aus dem Landkreis Kronach zu Trägern von Chemikalienschutzanzügen ausgebildet.

Für Einsätze, bei denen giftige Dämpfe oder gesundheitsschädliche Gase austreten, sind sogenannte Chemikalienschutzanzüge (CSA) vorgesehen. Und das kommt gar nicht so selten vor, erklärt Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger bei der Abschlussprüfung und Übergabe der Zeugnisse an die Teilnehmer des Lehrgangs. Solche Situationen können entstehen, wenn bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel die Ladung beschädigt wird und dabei Chemikalien entweichen. Den Umgang mit diesem Schutzanzug erlernten jetzt elf Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Rothenkirchen, Wallenfels und Pressig unter der Leitung des stellvertretenden Kommandanten Thomas Frashek (FF Pressig ). Des Weiteren wurden die Einsatzgrundsätze im Gefahrguteinsatz behandelt, im Vordergrund standen Übungen an verschiedenen Stationen bis hin zu einer Einsatz- Übung mit anschließender Dekontamination (Entfernung, Reinigung von schädlichen Substanzen). eh