Am späten Montagnachmittag musste die Feuerwehr in den Bereich der Kronacher Industriestraße ausrücken. Dort drang gegen 16 Uhr Rauch aus einem Haus mit angrenzender Werkstatt. Wie die Polizei in einer ersten Einschätzung feststellte, wurde offenbar eine Feuerstelle unsachgemäß mit Papier befüllt. Dadurch verqualmte das Gebäude und musste von der Feuerwehr freigeblasen werden. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr Kronach