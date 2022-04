In einem Festgottesdienst feierten am Sonntag sechs Jugendliche in der evangelischen Christuskirche in Kronach die Konfirmation . Die jungen Christen waren in einem Präparanden- und Konfirmandenkurs auf ihren großen Tag vorbereitet worden.

Beim Festgottesdienst hielten der Jugenddiakon Matthias Bär und die Religionspädagogin Tamara Vieweg in einer einprägsamen Dialogpredigt Rückblick auf die gemeinsamen eineinhalb Jahre. Sie beschrieben einen Weg, der streckenweise steinig und steil war, aber auch zwischenzeitlich ebenerdig und mit Rückenwind verlief. Das machten auch die acht Leitwörter der Predigt deutlich: Verzicht, aufgeschlossen, Herzblut, lebendig, Ausdauer, respektvoll, ruhig und liebenswürdig.

Seinen Beginn nahm das Präpi-Jahr im September 2020 mit Pfarrer Achim Gerber. „Egal, welche Themen wir mit euch gestaltet haben oder Methoden euch begegnet sind, ihr habt euch auf alles eingelassen“, lobte Matthias Bär die Konfirmanden, die viel Herzblut in die Präpi- und Konfi-Zeit eingebracht hätten. Dies gelte insbesondere für die Diakoniesammlung, bei der die Jugendlichen auf der Straße tatkräftig Geld gesammelt haben, für die Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes in Gehülz sowie für die Teilnahme beim Kulmbacher Konfi-Quiz. Selten hätten sie eine solch harmonische Konfi-Gruppe erlebt, die mit den so unterschiedlichen Charakterzügen klargekommen sei und sich gegenseitig wertgeschätzt habe, unterstrichen Matthias Bär und Tamara Vieweg.

Die Konfirmanden

Das heilige Abendmahl empfingen: Borg Blinzler, Juliana Fröba, Greta Hänchen, Enrico Subko, Ernesto Subko und Julius Trukenbrod. Am nächsten Sonntag werden weitere sechs Jugendliche konfirmiert. hs