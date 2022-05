„Die Mitwitzer SPD engagiert sich mit für eine attraktive Marktgemeinde Mitwitz . Mit eigenen Vorschlägen ist die SPD dabei“, so Zweiter Bürgermeister Jürgen Kern in einer Ortsversammlung, bei der auch langjährige und engagierte Mitglieder geehrt wurden.

Kern erinnerte in diesem Zusammenhang an die Zukunftswerkstatt für Jugendliche in der Alten Turnhalle. Wünsche waren Orte zum Treffen, gelobt wurde das Vereinsleben. Ein Antrag der SPD auf Einrichtung eines Spielplatzes im Neubaugebiet Herrschaftsstücke II wurde im Bauausschuss behandelt. Ehrungsabende für Absolventinnen und Absolventen mit gutem Abschluss in Schule, Ausbildung und Studium wurden beschlossen.

Als Delegierte zur Nominierungsversammlung für die Landtags- und Bezirkstagswahlen wurde Jürgen Kern gewählt, die Stellvertreterin ist Angela Kern.

Für ihr langjähriges Engagement zur Verwirklichung gesellschaftlicher Ziele wurden mehrere Mitglieder des SPD-Ortsvereins Mitwitz durch Vorsitzende Angela Kern und Kreisvorsitzenden Ralf Pohl geehrt: für zehnjährige Mitgliedschaft Christoph Holzheimer und Angela Kern, die seit 2015 den Ortsverband leitet. Daniel Sünkel ist seit 25 Jahren dabei. Seit 50 Jahren sind Hermann Schwemmlein, Ingrid Sünkel, Rolf Sünkel und Waltraud Wagner bei der SPD , und zwar allesamt sehr aktiv. Waltraud Wagner war Marktgemeinderätin und erste Frau für die SPD im Kreistag. rg