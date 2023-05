„Was wir hier erleben, ist Blasmusik auf höchstem Niveau“, so der Kreisvorsitzende des NBMB, Wolfgang Müller , bevor er die Ehrungen verdienter Musiker in der Leßbachtalhalle Weißenbrunn zu Beginn des zweiten Konzertteils vornahm.

Zuvor eröffnete das Jugendorchester des Musikvereins Weißenbrunn mit bekannten Melodien aus dem Film „Star Wars“ und dem Musical „Phantom der Oper“. Anschließend betrat das mit 50 Musikern stark besetzte Hauptorchester die Bühne und begann mit dem Marsch „ Kaiserin Sissi “ und dem modernen Interlude „Relections of Pop“. Darauf folgte das erste Highlight des Abends, die dramatische Fantasie „Titanic“ des Schweizer Komponisten Stepahn Jäggi von 1922. Das siebzehnminütige, sehr anspruchsvolle Werk erzählt die tragische Geschichte des Luxusliners Titanic im Jahr 1912. Passend zur Musik wurden Bilder zum Untergang der Titanic auf einer Großbildleinwand gezeigt. Das Orchester unter Dirigent Marco Plitzner lief zur Höchstform auf und meisterte dieses Werk grandios.

Danach leitete das Orchester mit der „Optimistenpolka“ zur Pause über. Der zweite Konzertteil wurde mit dem „Florentiner Marsch“ eröffnet.

Folgende Mitglieder hatten erfolgreich Leistungsprüfungen abgelegt: D1 Bronze: Alyssa Göpfrich ( Klarinette ) und Sandra Schedel (Saxophon); D2 Silber: Larissa Schedel (Flöte), Hanna Will (Flöte), Sarah Höfner ( Klarinette ), Felix Oehrlein (Schlagzeug), Lukas Oehrlein (Saxophon) und Benjamin Plitzner (Schlagzeug); D3 Gold: Christoph Schedel ( Klarinette ).

Darüber hinaus wurden folgende Mitglieder geehrt: Für zehn Jahre: Franka Witthauer ( Klarinette ), Yanik Yasar (Flügelhorn), Felix Oehrlein (Schlagzeug), Alexander Jakob (Posaune) und Christoph Schedel ( Klarinette ). Für 20 Jahre: Theresa Alex (Flöte/Waldhorn), Viola Hannweber (Flöte), Florian Teig ( Klarinette /Bariton).

Reiner Patzelt (Schlagwerk) wurde für 60 Jahr aktives Musizieren geehrt. Marco Plitzner wurde für 25 Jahre als Dirigent ausgezeichnet und Ninette Soyez-Plitzner erhielt die Ehrung für 20 Jahre als Vorsitzende.

Als Nächstes übernahm Stellvertretender Dirigent Florian Teig den Taktstock. Mit dem Stück „Selections from the Greatest Showman“ wurde das Publikum in die Welt der Show und Illusion entführt.

Mit „In Eighty Days around the World“ übernahm Marco Plitzner wieder den Taktstock und das Publikum mit auf eine musikalische Reise um die Welt.

Mit der Polka „De Sieche“ von Marco Plitzner erinnerten die Musiker an ihren verstorbenen Es-Klarinettisten Siegfried Ritter. Angelina Plitzner hielt zuvor eine Laudatio auf den „Sieche“, den man dieses Jahr für 70 Jahre als aktiver Musiker hatte ehren wollte. red