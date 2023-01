Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein ist Roland Kuhnlein während der Hauptversammlung der Steinwiesener Wehr ausgezeichnet worden. Kuhnlein ist ein echtes Feuerwehrurgestein und war in seiner aktiven Feuerwehrlaufbahn immer für die Belange der Feuerwehr Steinwiesen da.

Kommandantin Kerstin May und ihr Stellvertreter Dominic Welscher überreichten allen Kameraden, die im vergangenen Jahr die Maschinistenausbildung erfolgreich abschloßen hatten, die Abzeichen. Mattias Prockl gratulierte drei neuen Atemschutzgeräteträgern zur bestandenen Ausbildung übergab die Abzeichen.

2228 Stunden im Einsatzzeit

Kerstin May ging auf das vergangene Jahr ein: Es wurden insgesamt 69 Einsätze mit 2228 Stunden Einsatzdienst abgeleistet. Diese gliederten sich in neun Brandeinsätze, 23 technische Hilfeleistungen, zwei ABC-Einsätze, fünf Sicherheitswachen und 30 sonstige Tätigkeiten. Nachdem die coronabedingte Zwangspause erhebliche Übungsdefizite in 2021 hinterlassen hatte, brachte man im Jahr 2022 mit insgesamt 49 Übungen beziehungsweise 1154 Stunden die Mannschaft wieder auf einen guten Ausbildungsstand zurück.

Aktuell hat die aktive Mannschaft neun Jugendliche und 54 Aktive. Der Feuerwehrverein hat 126 Mitglieder.

Cocktailabend am Marktplatz

Besondere Feste und Aktionen im vergangenen Jahr waren die Einweihung und Indienststellung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges, die Ausschreibung und Planung für ein neues Tanklöschfahrzeug sowie der Cocktailabend am Marktplatz.

Hinzu kamen die Teilnahme an der langen Nacht der Feuerwehr und das kürzlich abgehaltene Wintergrillen am Gerätehaus. Ein Höhepunkt war der Kameradschaftsabend im Herbst, an dem man sich gemeinsam an den Großbrand in Birnbaum erinnerte.

Für dieses Jahr gibt es auch bereits Pläne. So ist etwa am Samstag, 4. Februar, im Gerätehaus ein Feuerwehrfasching geplant. Neben dem Cocktailabend am Samstag, 8. Juli, wird es am Samstag, 30. Dezember, auch wieder ein Wintergrillen geben. sd