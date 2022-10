2016 wurde das Probenheim der Küpser Orchester im Zettlitzweg 25 fertiggestellt. Als Sitzmöglichkeiten für den Gemeinschaftsraum diente bislang ausrangiertes Schulmobiliar. Die Tische und Stühle waren deutlich in die Jahre gekommen und das Holz zuletzt teilweise so marode, dass es schon absplitterte.

Dieser Anblick gehört nun der Vergangenheit an: Die Musiker können mittlerweile auf 25 neuen Stühlen und an sechs neuen Tischen Platz nehmen. „Das ist jetzt ein ganz anderes Bild“, freute sich die Vorsitzende des Fördervereins für die Küpser Orchester, Lisa Gratzke, über die neuen Sitzmöglichkeiten.

Gemeinschaftsraum wird vielseitig genutzt

Die Stühle sind stapelbar und platzsparend. Ebenso flexibel sind die sechs kleineren Tische , die man als großen Tisch zusammenfügen oder auch als Einzeltische separat stellen kann. Der Gemeinschaftsraum wird oft genutzt. Hier finden Zusammenkünfte des Fördervereins ebenso statt wie auch außermusikalische Aktivitäten wie Halloween-Feiern oder Plätzchenbacken für die Weihnachtszeit.

„Wir unterstützen die Orchester sehr gerne“, bekundete der zweite Vorsitzende des Vereins „Windpark Rainberg“, Klaus Siegelin, bei der offiziellen Spendenübergabe. Das Erlernen eines Instruments und das Mitwirken in Orchestern und Musikgruppen seien für die Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Menschen von unschätzbarem Wert. Sein Verein setzt sich aus den Eigentümern der an den Windpark angrenzenden Flurstücke zusammen.

Jährlich stellen die Betreiber der Windräder am Rainberg einen Geldbetrag von 2500 Euro pro Windkraftanlage – insgesamt 12.500 Euro – für gemeinnützige Zwecke in der Stadt Burgkunstadt , der Gemeinde Weißenbrunn sowie im Markt Küps zur Verfügung. „Dieser Passus ist fester Bestandteil des Vertrags und gilt für die komplette Laufzeit“, erklärte Siegelin. Bedacht werden damit vor allem örtliche Vereine, Verbände und Institutionen sowie kirchliche und karitative Einrichtungen.

Proben laufen auf Hochtouren

Über die Spendenvergabe aus der Windenergie entscheidet die Mitgliederversammlung. „Die Spende war eigentlich erst für 2023 geplant. Nun wurde sie halt früher vergeben“, so der zweite Vorsitzende, der sich neben den neuen Möbeln von einem regionalen Hersteller auch darüber freut, dass wieder Auftritte möglich sind.

So laufen derzeit die Proben für das vorweihnachtliche Konzert des Symphonischen Blasorchesters am 18. Dezember in der Pfarrkirche Johannisthal sowie für das Gala-Jahreskonzert am 25. und 26. Februar 2023. Auch bei der Küpser Gallus-Kirchweih war die Bläserjugend vertreten.

Heike Schülein