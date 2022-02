Ein Dompfaff-Pärchen versorgt sich an der Futterstelle. Der Dompfaff, auch Gimpel oder seltener Blutfink genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Finken. Der Gimpel weist einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus auf. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen, sei es bei der Körpergröße oder bei der Körperfärbung, die hier klar zu erkennen sind. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass beim Männchen Brust, Flanken und Oberbauch leuchtend rosenrot sind, während beim Weibchen Brust, Flanken und Unterseite eine helle, graubraune Färbung haben. Dass der Vogel Dompfaff genannt wird, rührt vom schwarzen Haupt und dem roten Rumpf her, der an einen Domherrn erinnert. Foto: Werner Knoth