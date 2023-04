Die Damengymnastikgruppe des SV Nurn feiert ihr 40-jähriges Bestehen.Während der Hauptversammlung des Sportvereins gab es eine gute und eine schlechte Nachricht .

Dabei entpuppte sich die schlechte Nachricht , die Vorsitzender Vinzenz Sesselmann für die aktiven Fußballer und Tischtennisspieler verkündete, als geplanter Abriss der früheren Volksschule. „Somit stehen unsere darin befindlichen Duschmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung.“ Das positive sei, dass nach erfolgreichen Gesprächen mit der Gemeinde und der Prüfung durch den Architekten Duschen im Zuge der Sanierung des Mehrzweckhauses mit untergebracht werden können. „Diese Maßnahme ist zwar mit enormen Eigenleistungen verbunden, aber wir wollen den Sportlern diese Chance nach der Ausübung ihrer Wettkämpfe einfach bieten“, so der Vorsitzende.

In seiner Eigenschaft als Sparten- und Spielleiter fasste Sesselmann die Saison 2022/23 zusammen. Überraschend sei, dass

der SSV Tschirn von der Spielgemeinschaft (SG) Nurn /Steinwiesen ausgestiegen sei. Dank einer Anfrage des FC Unter-/Oberrodach konnte der Spielbetrieb in der B-Klasse jedoch aufgenommen werden.

Damenymnastik umgezogen

Wie Alexander Greser von der Tischtennisabteilung berichtete, stünden leider die beiden Leistungsträger Thomas Zeis und Ottmar Wunder aus Krankheitsgründen nicht mehr zur Verfügung. Trotz dieser Ausfälle konnte von den verbleibenden fünf Akteuren in der zu Ende gegangen Punkteserie in der Kreisklasse C der dritte Rang belegt werden.

Keine Verbindlichkeiten mehr

Evi Sesselmann von der Sparte Damengymnastik musste berichten, dass sich die Gruppe bis auf zwölf Personen reduziert habe.

Aus diesem Grunde sei man vom Saal im Mehrzweckhaus in den kleineren Raum im unteren Hausbereich umgezogen. Nichtsdestotrotz wolle die Sparte heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern, dies allerdings in einem kleineren Rahmen mit einem Gartenfest.

Eine erfreuliche Nachricht hatten Kassier und Zweiter Vorsitzender Uwe Ströhlein: „Anders als in den Vorjahren bestehen keine Verbindlichkeiten mehr.“ Dennoch bat er darum, die Fußballspiele besser zu besuchen. Den Mitgliederstand bezifferte Ströhlein mit derzeit 155 Personen. Von den Prüfern scheidet Jürgen Eckert aus. Nachrücker ist Markus Fritzmann.

Mehrere Mitglieder wurden im Namen des BLSV für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet, darunter der aktuelle und zwei ehemalige Vorsitzende, aktive Fußballer und Ausschussmitglieder. Für eine 65-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Josef Wich geehrt. Für 50 Jahre: Helmut Schuberth, Werner Fritzmann und Edwin Schuberth. Für 40 Jahre: das Quartett Vinzenz, Volker, Jürgen und Josef Sesselmann, Robert Pohl, Markus Merkl, Matthias Förtsch, Timo Eideloth sowie Karlheinz Deuerling. Für 25 Jahre: Manuel Greiner-Lar.

Neulingslehrgang und Sportfest

Roland Ströhlein wies auf den Mangel an Fußballschiedsrichtern hin und warb für die Teilnahme an einem Neulingslehrgang. Bei der Vorschau wurde auf das vom 7. bis 9. Juli stattfindende Sportfest und auf das „gemütliche Abschlusstraining“ im Juni hingewiesen. hf