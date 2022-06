Das Tierheim Kronach möchte eine Sommer-Auktion via Facebook ins Leben rufen. Als Ausgleich für ausgefallene Tierheimfeste und Flohmärkte seien die Online-Auktionen eine tolle und mit Blick auf Corona eine sichere Möglichkeit, die Kassen wieder etwas zu füllen, betont das Tierheim in einer Pressemitteilung.

An den Erfolg früherer Auktionen will das Tierheim gerne noch einmal anknüpfen und eine Sommer-Auktion ins Leben rufen. Startschuss dafür ist Freitag, 24. Juni. Wenn der Vorrat an Waren zum Verkaufen ausreicht, „würden wir die Auktion gerne bis zum Sonntag, 24. Juli, laufen lassen“, erklärt das Tierheim . 

Präsentation im Internet

Deshalb sucht das Tierheim für die Auktion tolle Verkaufsartikel , die es im Internet präsentieren kann. Über Spenden würde sich das Tierheim freuen. Alle Dinge, die noch gut erhalten und funktionstüchtig sind, sind willkommen. Einzige Voraussetzung ist dabei, dass die Sachen sauber und in Ordnung sind.

Das Tierheim will auch Geschäfte oder Ladenlokale ansprechen. Vielleicht haben sie irgendetwas für die Einrichtung übrig? Gut versteigern lassen sich übrigens auch Gutscheine aller Art. Auch Selbstgemachtes kommt an, ganz egal ob Marmeladen, Liköre, Pralinen, aber auch gestrickte, genähte, gehäkelte, gemalte oder sonstwie handwerklich gefertigte kleine Kunstwerke.

Vorgehensweisen

Spender können ihre Artikel vorbeibringen. Dann stellt sie das Tierheim ins Internet. Spender können sie aber auch selbst in der Auktion veröffentlichen. In diesem Fall müssten sie aber den Dialog mit den Käufern selbst übernehmen. Weitere Informationen stehen dem Tierheim zufolge auf der Auktionsseite bei Facebook .

Das Tierheim versichert, dass der gesamte Gewinn zu hundert Prozent den Tieren im Tierheim zugutekommt.

Weitere Auskünfte zum Projekt gibt auch Katrin Meserth vom Tierschutzverein in Kronach , E-Mail tsvkc@gmx.de, Telefon 09261/20111, Internet www.tierheim-kronach.de. red