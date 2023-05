Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Steinbach im Antikhotel Steinbacher Hof ist Markus Schulz zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er löst Lutz Treuner an der Spitze des Ortsverbandes ab.

Treuner hatte zugunsten von jüngeren Mitgliedern seinen Posten zur Verfügung gestellt. Er machte deutlich, dass damit die zukünftigen Gemeinderatskandidaten eine bessere Ausgangsposition einnehmen und in der Öffentlichkeit mehr in Erscheinung treten könnten. Auch einen neuen Schriftführer galt es zu finden.

Die neue Führung der CSU Steinbach setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Markus Schulz, stellv. Vorsitzende Hubert Neubauer und Lutz Treuner, Schriftführer Christof Herrmann und Kassier Florian Löffler. Als Beisitzer wurden gewählt: Klaus Löffler , Angela Wiegand, Kurt Ziermann, Walter Schorn, Daniel Scherbel und Dominik Schneider. Kassenprüfer wurden wieder Marco Kronika und Dominik Schneider.

Der neu gewählte Vorsitzende bedankte sich anschließend bei der Versammlung für das Vertrauen. Landrat Klaus Löffler überreichte dem scheidenden Vorsitzenden ein Präsent für seine langjährige Tätigkeit.

Lutz Treuner hatte zuvor seinen Bericht zum vergangenen Jahr abgegeben. Er konnte von einer stabilen Mitgliederentwicklung berichten. Neben den Veranstaltungen und Sitzungen innerhalb der CSU erwähnte er auch die verschiedenen Veranstaltungen in Steinbach , an denen sich die Mitglieder aktiv beteiligt haben. Besonders erwähnte er hier die „hervorragend besuchte Wahlveranstaltung zur Landratswahl in den Fichtenstuben in Steinbach am Wald mit unserem Landratskandidaten Klaus Löffler “, so Treuner. Er ging auch auf die verlorene Bundestagswahl ein und kritisierte die Koalitionsfindung.

Der CSU-Kreisvorsitzende Bernd Liebhardt sprach in seinem Grußwort über eine intensivere Öffentlichkeitsdarstellung der CSU. Hier fand besondere Erwähnung, dass man bei den verschiedenen Sitzungen mehr die Öffentlichkeit und vor allem die Mitglieder einbinden und diese gezielt bei solchen Veranstaltungen einladen und ansprechen sollte.

Weitere Grußworte gab es von Landrat Klaus Löffler , der sich den Ausführungen von Bernd Liebhardt anschloss. Ein besonderes Bedürfnis war es ihm aber, seinen langjährigen Wegbegleitern und CSU-Mitgliedern Otto Koch , Gottfried Schirmer, Hans Neubauer und Kurt Ziermann einen besonderen Dank auszusprechen. Besondere Erwähnung fand noch die Entwicklung im Landkreis Kronach speziell mit dem neuen Nahverkehrskonzept und dem zukünftigen Anschluss an den Verkehrsverbund Nürnberg.

Die Landtags-Zweitstimmenkandidatin aus dem Kreis Lichtenfels, Stefanie Kaiser, nutzte die Gelegenheit, sich persönlich den Steinbacher CSU-Mitgliedern vorzustellen. Sie ging auf die Schwerpunkte ihres Wahlprogramms ein und bat um die Unterstützung zur bevorstehenden Landtagswahl. red