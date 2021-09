Bei der Neuwahl bei der CSU Gehülz wurde Gerhard Graf als Vorsitzender bestätigt. Stadtrat Martin Bittruf lobte Gerhard Graf für sein Engagement in den letzten Jahren beim Stadtrats- und Bürgermeisterwahlkampf sowie bei der Neuaufstellung der CSU Gehülz . Der Dritte Bürgermeister der Stadt Kronach , Bernd Liebhardt, schloss sich den Worten von Stadtrat Martin Bittruf an und bedankte sich im Namen des Kreis- und Stadtverbandes der CSU für die geleistete Arbeit in Gehülz . Liebhardt gab einen kurzen Einblick in die aktuelle Stadtpolitik. red