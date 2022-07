Im 160. Jahr ihres Bestehens lud die Kronacher Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung ein und ehrte verdiente Mitglieder .

Nach langen Monaten mit coronabedingten Einschränkungen fanden sich die Männer und Frauen der Kronacher Wehr wieder in großer Zahl im Feuerwehrzentrum zusammen. Vorsitzender Stefan Wicklein konnte auch einige Stadträte sowie Bürgermeisterin Angela Hofmann und Bernd Steger als Vertreter des Landrats Klaus Löffler begrüßen.

Wider aller Einschränkungen

Bedingt durch die Pandemie waren in den beiden abgelaufenen Jahren gesellige Veranstaltungen nicht möglich. Auch der Aus- und Fortbildungsbetrieb war eingeschränkt. Dennoch waren die Frauen und Männer der Wehr bei insgesamt 193 Alarmen im Einsatz. 38 Personen in Not konnten gerettet, befreit oder medizinisch erstversorgt werden.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger bescheinigte der Wehr einen sehr hohen Ausbildungsstand und eine vorbildliche Einsatzbereitschaft für die Bürger und Bürgerinnen in Stadt und Umland.

85 Aktive sind derzeit bei der Kronacher Feuerwehr im Einsatz, davon acht Frauen. Um auch in Zukunft Nachwuchs für das Ehrenamt in der Feuerwehr zu gewinnen ist eine Kinder- und eine Jugendgruppe aktiv. So konnten aus der Jugendfeuerwehr bereits Mitglieder in den aktiven Feuerwehrdienst aufgenommen werden. Aktuell zählt die Kronacher Wehr 399 Mitglider. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Noch während der Versammlung wurde das 400. Mitglied aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Kronacher Bürgermeisterin Angela Hofmann, die durch ihren Beitritt auch ein deutliches Signal für das Ehrenamt setzte.

Bestens gerüstet

Neben der Einsatzbereitschaft der aktiven Frauen und Männer ist auch eine gute Ausrüstung sehr wichtig, um die vielfachen Einsatzaufgaben bewältigen zu können.

So konnten ein Versorgungs-Lkw, 17 Rollcontainer mit Ausstattung, ein Rettungssatz mit Akkubetrieb für den Rüstwagen, zwei Schaumpistolen, ein Kommandowagen für den Zugführer vom Dienst und ein Defibrillator beschafft werden.

Ohne Eigenmittel des Vereins, aber auch großzügige Spenden von privat und Gewerbe hätten diese wichtigen Ergänzungen der Ausrüstung nicht bewerkstelligt werden können. Den Kameraden in der vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Ukraine konnte man mit ausgesonderten, aber noch brauchbaren Ausrüstungsgegenständen sowie weiteren Sach- und Geldspenden helfen.

Kommandant Christian Büttner zeigte sich auch mit der Seniorenarbeit des Vereins sehr zufrieden. Nach teils jahrzehntelangem aktiven Dienst sind die „Oldies“ mit ihrem Erfahrungsschatz noch immer gefragt. 36 Personen umfasst die Seniorengruppe, die nun nach langer Zwangspause endlich wieder Unternehmungen planen kann.

E-Mobilität im Fokus

Auch die E-Mobilität machte eine weitere Anschaffung nötig. Ein sogenanntes Recover-E-Bag wurde in Dienst gestellt. Hierbei handelt es sich um ein individuell anpassbares Berge- und Aufbewahrungssystem für verunfallte Elektroautos . Die Anschaffung wurde durch Spenden der Sparkasse und den Autohäusern Bauer, Isert, Müller, Staffel, Vetter und Schulz ermöglicht.

Zudem ist eine weitere Großanschaffung notwendig, denn der aktuelle Gerätewagen „Atemschutz-Strahlenschutz“ ist inzwischen 30 Jahre alt und den technischen Herausforderungen nicht mehr gewachsen.

Ehrenvolle Mitglieder

Zum Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau konnten Leon Bichlmeier, Isabell Freudenberg, Pascal Hartmann, Sherom Henke, Benjamin Kastner, Noah Kastner, Laura Niedner, Laetita Staritz und Florian Wagner ernannt werden. Christian Stöckert wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Zu Löschmeistern wurden Matthias Zapf, Andreas Schütz und Roland Lösch befördert. Nico Porzelt und Michael Schütz wurden für zehn und Ulli Gehring für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ulli Gehring erhielt zudem das goldene Verdienstabzeichen. Die Floriansmedaille für seine Dienste erhielt Dominik Vonberg.

Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten André Rißmann und Markus Stöckert das bayerische Feuerwehrehrenkreuz in Silber. Zweiter Vorsitzender Gottfried Möller erhielt für 40 Jahre aktiven Dienst das Ehrenkreuz in Gold. Auch Hans Nüßlein wurde für 40 Jahre und Klaus Fischer für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Seit 1972 ist Karl-Heinz Pohl ein Aktivposten der Kronacher Feuerwehr. Auch ihm wurde neben der entsprechenden Ehrenurkunde eine Floriansfigur für seine treuen Dienste verehrt.

Kaum waren alle Ehrungen vollzogen, ertönte dann bereits wieder ein Alarm über die Integrierte Leitstelle. jj