Am Donnerstag gegen 10.50 Uhr geriet ein im Bereich der Hammermühle in Kronach geparkter Wagen in Brand . Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach im Motorraum ein Feuer aus, welches durch den Geschädigten rasch selbst gelöscht werden konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Flammen griffen auch nicht weiter um sich. Allerdings ist ein Schaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 700 Euro entstanden. Foto: Stefan Wicklein