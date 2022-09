Die Zirkus-Show „Robini“ kommt nach Oberlangenstadt . Dann gibt es Tiere zu sehen, aber auch akrobatische Leistungen zu bewundern. In jeder Saison sind neue Artisten mit ihren Darbietungen bei „Robini“ zu Gast.

Bei den Tieren beeindrucken Friesen und Andalusier mit Temperament und Eleganz die Besucher. Kamel Olaf steht den Kindern in der Pause zum Reiten, Streicheln und Kuscheln zur Verfügung. Die große Kamel-Karawane und Ziegen komplettieren die tierische Truppe. In einer Cowboy-Show entführt der Zirkus das Publikum in den Wilden Westen.

Preisgekrönte Handstandakrobaten und Zirkuskünstler, die durch die Lüfte schweben, sorgen für atemlose Spannung und schwerelose Eleganz. Und nicht zu vergessen sind die Spaßmacher – die Clowns . Der Zirkus „Robini“ gastiert vom 8. bis 11. September in Oberlangenstadt . Täglich ist die Show um 17 Uhr zu sehen, außer am Sonntag, dann gibt es um 11 Uhr einen Auftritt. red