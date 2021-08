Die Leiterin der Kindertagesstätte Sankt Sebastian in Neuses , Lisa Förtsch, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie geht nach 43 Jahren der Kindererziehung in Neuses , davon war sie seit 1990, also 31 Jahre, die hochgeschätzte Kindergartenleiterin, wie Kirchenpfleger Hans Schrepfer betonte. „Sie hat unseren Kindergarten geprägt und als Erzieherin und Leiterin seinen guten Ruf mitbegründet. Es fällt uns allen schwer, uns den Kindergarten , ohne sie vorstellen zu müssen", so Schrepfer, der im Namen der Kirchenverwaltung großen Dank aussprach. Sie hat immer mehr als ihre Pflicht getan. Schrepfer sprach von einem Glücksfall für die Kirchenverwaltung St. Sebastian, weil Lisa Förtsch stets zuverlässig, engagiert und souverän mit großem Gottvertrauen ihre Arbeit als Berufung ausführte. Stets hatte sie auch ein offenes Ohr für Anliegen der Eltern und das Personal und hat anfallende Probleme ohne großes Aufsehen gelöst. Für ihre Souveränität und ihre Liebe zum Kindergarten und den Kindern spreche aber auch, dass sie selbst schon für eine Nachfolgerin Sorge getragen hat. Katrin Vetter war schon lange in ihre Arbeit eingebunden und ist somit bestens vorbereitet worden. Doch bevor die Ehrengäste ihre Dankesworte sprechen konnten, gehörte der Kindergarten und die Abschiedsfeier den Kindern . Mit herzergreifenden, einfühlsamen Liedern, Gedichten und Tanzdarbietungen bereiteten sie ihrer Kindergartenleiterin einen würdigen Abschied, der zu Tränen rührte. Sicher waren es wohl auch Freudentränen, weil sie noch einmal sehen und hören durfte, welche Fortschritte Kinder im Kindergarten machen. Jedes Kind hatte einen Glückwunsch auf eine selbst gebastelte Karte gemalt oder geschrieben und diese an einem Lebensbaum angebracht, den die Leiterin mit nach Hause nehmen durfte. eh