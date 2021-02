Sie lieben das Meer, sind Kreuzfahrt-Fan und haben Entzugserscheinungen, weil Sie viel zu lange nicht auf einem Schiff waren? Gegen das Gefühl kann man was tun, und zwar mitten in Coburg. Die aktuelle Strömung an der Itz macht es möglich. Gehen Sie auf die Judenbrücke und stellen Sie sich in eine der halbrunden Kanzeln (die, in denen keine Laternen stehen). Dann schauen Sie senkrecht herunter - die Vorsprünge der Brückenpfeiler sehen nämlich fast aus wie der Bug eines Schiffes. Und wenn Sie sich dann kurz auf den "Bug" konzentrieren, sieht es so aus, als bewege sich nicht das Wasser, sondern Ihr "Schiff". Das funktioniert wirklich. Hat es sogar bei mir. Und ich stehe noch nicht einmal auf Kreuzfahrten. dy