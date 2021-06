Mehr als zwei Jahre war der Kreis Bad Kissingen Teil eines Blauzungensperrgebietes. Dieses wurde jetzt aufgehoben, wie das Landratsamt mitteilt. Aufgrund eines Ausbruchs der Blauzungenkrankheit (BT) am 20. Februar 2019 in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg war ein tierseuchenrechtliches Sperrgebiet mit einem Radius von 150 Kilometern festgesetzt worden. Davon war auch der Landkreis Bad Kissingen betroffen und wurde mit Allgemeinverfügung vom 21. Februar 2019 zum Blauzungensperrgebiet erklärt.

Als Überträger der Krankheit gelten laut Landratsamt kleine Mücken, die besonders in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv sind. Das Virus wird von den Insekten aufgenommen und auf andere Säugetierwirte übertragen. Symptome können Entzündungen, erhöhte Temperatur, vermehrter Speichelausfluss und andere mehr sein. Mit dem Ausbruch der Krankheit verbunden waren zahlreiche Einschränkungen hinsichtlich des Handels mit empfänglichen Tierarten (Rinder, Schafe, Ziegen).

Wie die Behörde erläutert, ist die Aufhebung der Blauzungensperrgebiete nach geltendem EU-Recht frühestens zwei Jahre nach dem letzten BT-Fall möglich und bedarf der Zustimmung der EU-Kommission. Diese erfolgte jetzt. Gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2021/1008 hat die Europäische Kommission ganz Bayern als Zone mit dem Status "seuchenfrei" in Bezug auf Infektionen mit dem BT-Virus veröffentlicht.

Im Landkreis Bad Kissingen wird die bestehende Allgemeinverfügung über die Festlegung einer Sperrzone zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit mit Wirkung ab dem heutigen Freitag aufgehoben. Damit ist der freie Handel mit empfänglichen Tierarten ab Samstag, 26. Juni, wieder möglich. Information gibt es beim Veterinäramt unter Tel.: 0971/801-7025. red