Es sieht spektakulär aus, was bei den Windkraftanlagen bei Oberngrub gerade passiert. An einem der Windräder steht ein riesiger Autokran mit einer Hakenhöhe von 120 Metern. Wie Harm Henningsen von der Firma Deutsche Windtechnik-Service mit Sitz in Ostenfeld (Kreis Nordfriesland) erklärt, hat das Getriebe eines Windrads einen Lagerschaden und muss ausgetauscht werden. Dazu muss der Rotor mit einem Durchmesser von 82 Metern und einem Gewicht von 43,5 Tonnen durch den Mobilkran der Firma Maximum aus Herzberg bei Leipzig zu Boden gebracht und nach Austausch des Getriebes wieder montiert werden. tw /Foto: Dt. Windtechnik-Service