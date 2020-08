Kräuter und Blumen gesucht

Der katholische Frauenbund wird auch in diesem Jahr wieder zum Feiertag Mariä Himmelfahrt am kommenden Samstag, 15. August, Kräuterbuschen binden. Dazu werden natürlich wieder viele Blumen und Kräuter aus Wiesen und Gärten benötigt. Die Mitglieder des katholischen Frauenbundes bitten daher um zahlreiche Blumen- und Kräuterspenden, die am Freitag, 14. August, in der Kaplanei (Hof) abgegeben werden können.

Wer gerne beim Binden der Buschen mithelfen möchte, ist ab 14 Uhr willkommen. Die Sträußchen werden dann am Feiertag, 15. August, um 8.30 und um 18 Uhr vor den Gottesdiensten für eine freiwillige Spende an der Kirche angeboten. Der Erlös dieser Aktion kommt einem sozialen Zweck zugute.

Keine Werktagsmessen

Wegen der Corona-Pandemie konnte die priesterliche Ferienvertretung nicht einreisen. Im August werden aus diesem Grund keine 8-Uhr-Werktagsmessen abgehalten. red